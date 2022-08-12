Телескоп James Webb зафиксировал галактику-самозванца

Чем дальше галактика, тем раньше во Вселенной ее можно увидеть и тем больше ее свет растягивается из-за расширения Вселенной, в результате чего синий и ультрафиолетовый свет от горячих молодых звезд кажется инфракрасным. Астрономы называют этот эффект «красным смещением», и чем больше красное смещение, тем дальше и старше галактика.
Группа астрономов из Национальной астрономической обсерватории Японии использовала субмиллиметровый телескоп NOEMA (Northern Extended Millimeter Array) во Франции, чтобы обнаружить эту далекую галактику. В результате ученые установили, что она содержит огромное количество пыли.
Пыль поглощает голубые волны звездного света, пропуская красные волны. Это означает, что пылевая галактика может имитировать галактики с большим красным смещением. Приняв это во внимание, команда рассчитала, что CEERS-DSFG-1 образовалась всего 12,5 млрд лет назад.
Дополнительные доказательства этой теории предоставила команда астрономов из Гарвардского центра астрофизики. Они также пришли к выводу, что CEERS-DSFG-1 имитирует галактику-рекордсмена. Они также обнаружили, что все ближайшие соседи CEERS-DSFG-1 — это молодое протоскопление галактик, а CEERS-DSFG-1 находится в центре этого скопления.