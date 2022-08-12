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12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, почему умственная работа вызывает утомление

Усталость служит сигналом для прекращения деятельности, чтобы сохранить работоспособность мозга.

Источник: Siora Photography/CC0

Сотрудники Парижского института мозга провели эксперименты с двумя группами добровольцев, которым предстояло решать когнитивные задачи в течение целого рабочего дня. Первой были предложены легкие примеры, второй — требующие серьезного напряжения. Во время эксперимента ученые следили за внешними признаками утомления и вели мониторинг головного мозга с помощью ЯМР-спектроскопии.

Со временем вторая группа начинала демонстрировать признаки усталости, а ЯМР показал, что в латеральных областях префронтальной коры головного мозга накапливается глутаминовая кислота. Глутамат — основной возбуждающий нейромедиатор центральной нервной системы, и, судя по полученным данным, при интенсивных нагрузках он не успевает вывестись.

Высокая концентрация вещества отравляет нервные клетки и затрудняет работу синапсов. Авторы работы полагают, что именно этот фактор заставляет мозг избегать сильной умственной нагрузки и через усталость сигнализировать, когда ему пора отдохнуть и восстановиться. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

Олеся Маевская

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