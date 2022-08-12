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15:22 (мск), источник: © РИА Новости

Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма», сообщается на сайте ведомства.

Источник: Novartis

Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата «Золгенсма». Глава благотворительного фонда «Семьи со СМА» Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом.

«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата “Золгенсма” в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ», — говорится в сообщении.

При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни — «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Препарат «Золгенсма» является самым дорогим лекарством в мире.

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