Росздравнадзор выясняет причину смерти ребенка на фоне приема Zolgensma

Ранее швейцарская фармацевтическая компания Novartis сообщила о смерти двух детей в России и Казахстане при лечении спинальной мышечной атрофии (СМА) с помощью препарата «Золгенсма». Глава благотворительного фонда «Семьи со СМА» Ольга Германенко сообщила РИА Новости, что в России после применения данного препарата умерли двое детей, при этом нужно проверять, связана ли их смерть с лечением данным препаратом.
«Росздравнадзор проводит комплексную оценку обстоятельств причин гибели ребенка на фоне приема препарата “Золгенсма” в Российской Федерации, о чем ранее сообщалось в СМИ», — говорится в сообщении.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано три препарата для лечения болезни — «Нусинерсен» («Спинраза»), «Рисдиплам» и «Золгенсма». Препарат «Золгенсма» является самым дорогим лекарством в мире.