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15:26 (мск), источник: ТАСС

Историю Запорожья внедрят в общий курс истории России

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 августа. /ТАСС/. История Запорожской области будет внедрена в общий курс истории России, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы очень большое внимание уделяем формированию и развитию образовательной программы на территории области, в особенности начального и высшего образования, — написал Балицкий в Telegram-канале. — С рабочим визитом Запорожскую область посетил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Обсудили вопрос формирования педагогического состава преподавателей истории, помощь ведущих российских вузов в повышении квалификации наших педагогов, внедрение истории Запорожского региона в общий курс истории России, участие наших специалистов в российских образовательных и грантовых проектах».

Также принято решение о создании отделения Российского исторического общества Запорожской области на базе Мелитопольского госуниверситета им. Макаренко, «что позволит быстрее интегрироваться в российскую систему высшего образования», отметил Балицкий.

31 июля член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что приемная кампания завершилась в вузах на освобожденных территориях, более 2 тыс. человек поступили в Мелитопольский госуниверситет. По его словам, с 1 сентября все школы, вузы, детские сады региона тоже будут работать по российским стандартам.

27 мая был учрежден Мелитопольский государственный университет, он образован на базе ранее работавших в области вузов. Все студенты в нем учатся на бюджетной основе, ведется набор абитуриентов, планировалось, что выпускники 2022 года будут уже получать дипломы российского образца.

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