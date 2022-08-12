Выбраны лучшие фотографии дикой природы В этом году на конкурс было прислано более 8 тысяч фотоснимков со всего мира.
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
11Французский ренессанс: как восстанавливают Нотр-Дам
Спецоперация на Украине
17:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Осло моржиху Фрейю могут усыпить из-за любопытных зевак

Власти не раз предупреждали, что животное не следует беспокоить, но многие пренебрегли предостережением.

Моржиха, топящая лодки в Норвегии, о которой мы писали ранее, находится в опасности. Излишне любопытные люди хотят с ней сфотографироваться и не оставляют животное в покое, из-за чего оно сильно нервничает.

The Guardian сообщает, что Фрейя почти не отдыхает, а ее здоровье заметно ухудшилось. Власти опасаются, что в стрессовом состоянии моржиха может навредить людям. Чиновники заявили, что рассматривают вариант усыпления животного, если ситуация не изменится.

Фрейя — молодая 600-килограммовая моржиха, которая обосновалась на причале во фьорде норвежской столицы Осло. Она забирается в лодки и спит там. Лодки из-за этого часто тонут, но на Фрейю никто не в обиде — она стала местной любимицей, и даже СМИ освещают каждый ее шаг.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта