Франция отказалась создавать вместе с РФ прибор для венерианского аппарата Индии

Прибор предназначается для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими.
«Этот вопрос [с компонентами] мы решили, все подготовительные этапы мы ведем, поставщиков ищем, все в порядке, — сказал Кораблев. — К сожалению, по инициативе Космического агентства Франции они не стремятся больше участвовать в этом проекте, но мы можем купить все сами».
Заместитель директора ИКИ РАН заявил, что этот вариант уже согласован с Роскосмосом. Ключевой элемент, детектор, будет российского производства. «В принципе, есть и китайский аналог, но сейчас мы хотим использовать российский», — сказал Кораблев.
По его словам, французская сторона изначально планировала оплатить закупку детектора. «Роскосмос подошел к этому всему с пониманием, со стремлением, — добавил заместитель директора ИКИ РАН. — Мы согласовали новые сметы, затраты, что Россия сама купит эти компоненты. И, соответственно, не французского производства».
Индийская миссия к Венере под вопросом
Старт индийской миссии был запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту — на 2025 год, когда Земля и Венера окажутся близко друг от друга и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Окно запуска весьма ограничено. Следующее удобное окно запуска будет только через семь лет — в 2031 году.
«Это зависит от индийских партнеров, пока они не до конца определились, когда. И будет ли она вообще. Миссия окончательно не утверждена», — сказал он.
Заместитель директора ИКИ РАН также сообщил, что российская сторона может не успеть подготовить прибор к озвученной ранее дате, поскольку требования к разработкам РФ очень высокие. «К сожалению, работы по созданию прибора не находятся ни в какой стадии, — уточнил Кораблев. — Потому что Роскосмос пока нас не финансирует из-за того, что индийский проект не подтвержден. Мы ждем этого момента, а время уходит. Может быть, в Индии могут делать приборы за год, но мы не можем. Поскольку требования к российским приборам и компонентам очень высокие, идет так называемая сертификация компонентов, закупить их не так просто. Поэтому цикл у нас длиннее. В общем, из-за этого мы немного входим в противоречие с этой датой запуска, если она, конечно, будет соблюдена».
Индийская организация космических исследований ранее сообщала, что индийский космический аппарат будет изучать процессы на поверхности Венеры, проводить неглубокую подповерхностную стратиграфию, анализ строения и динамики атмосферы, а также исследовать взаимодействие солнечного ветра с венерианской ионосферой.