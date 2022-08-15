В России завершили исследования первого в мире неинвазивного глюкометра

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» разработали миниатюрное устройство, которое, подобно фитнес-браслету, закрепляется на запястье. Оно облучает ткани инфракрасным лазером, что позволяет при помощи фотодатчиков следить за интенсивностью поглощения излучения глюкозой: чем она больше, тем выше концентрация глюкозы в крови. В отличие от традиционных методов такой подход не требует забора крови и позволяет следить за изменением уровня сахара в режиме реального времени. Во время клинических исследований авторы сравнили эффективность прибора с зарубежным устройством (монитором), который частично вживляется под кожу пациента.
«Предварительно мы откалибровали оба прибора, и по результатам измерений оказалась очень высокая корреляция. Мы получили графики, и они были очень похожи. Погрешность оказалась меньше 15%, что говорит об эффективности разработки. На сегодняшний день в мире нет аналогов неинвазивных глюкометров, которые могут обеспечить непрерывный мониторинг показателей глюкозы. Прибор будет полезен пациентам с сахарным диабетом I типа, так как им необходимо поддерживать концентрацию глюкозы в крови в заданном врачом диапазоне», — приводит пресс-служба Платформы НТИ слова ведущего разработчика проекта Кирилла Пожара.
«Будет идеально, если со временем получится сделать так, чтобы пациент фотографировал свою тарелку еды, и в этот момент ему начинали вводить инсулин. Для этого, конечно, нужно привлекать профессионалов в области искусственного зрения. Таким образом получится достичь заблаговременности, и никакой врач здесь уже не нужен, ему будут только приходить отчеты. Посещать его нужно будет раз в несколько месяцев для корректировки каких-то коэффициентов», — считает разработчик.
Ученые уже ведут переговоры с индустриальными заказчиками, в числе которых один из крупнейших российских производителей медтехники.