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09:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 в РФ не связан с сезоном отпусков

Рост числа новых случаев заболевания коронавирусом в России связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков. Об этом сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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Источник: Агентство «Москва»

«Отмечу, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков. Ведь летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки», — рассказала Наталья Пшеничная (цитата по ТАСС).

Сезонность заболеваемости коронавирусом «прослеживается уже долгое время», заявила Пшеничная. По ее словам, с конца 2020 года основные пики заболеваемости приходятся на осенне-зимние месяцы. Однако на данный момент вводить коронавирусные ограничения в России не нужно, сообщила представительница Роспотребнадзора.

Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 на 12 августа снизился до 7,4%. В начале лета он был на уровне 31%. На прошлой неделе показатели заражения коронавирусом были превышены в 12 регионах. 11 августа в России выявили шесть случаев заболевания новым гибридом COVID-19 — «дельтакроном».

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