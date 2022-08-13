Роспотребнадзор: рост заболеваемости COVID-19 в РФ не связан с сезоном отпусков

«Отмечу, что сегодняшний рост в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков. Ведь летом люди проводят больше времени на открытом воздухе, где риски инфицирования не столь высоки», — рассказала Наталья Пшеничная (цитата по ТАСС).
Сезонность заболеваемости коронавирусом «прослеживается уже долгое время», заявила Пшеничная. По ее словам, с конца 2020 года основные пики заболеваемости приходятся на осенне-зимние месяцы. Однако на данный момент вводить коронавирусные ограничения в России не нужно, сообщила представительница Роспотребнадзора.
Коллективный иммунитет россиян к COVID-19 на 12 августа снизился до 7,4%. В начале лета он был на уровне 31%. На прошлой неделе показатели заражения коронавирусом были превышены в 12 регионах. 11 августа в России выявили шесть случаев заболевания новым гибридом COVID-19 — «дельтакроном».