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10:34 (мск), источник: Секрет Фирмы

Патриарх Кирилл посетовал на популяризацию греха через кино

Современная культура активно романтизирует грех, и его популярность возрастает многократно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его мнению, от этого «у людей крышу сносит». С таким заявлением глава Русской православной церкви выступил во время мемориального вечера в санкт-петербургской филармонии, посвящённого митрополиту Вениамину Казанскому.

Источник: РИА "Новости"

По словам патриарха Кирилла, из-за популяризации греха человек слабеет и становится уязвимым к негативному воздействию.

«Когда грех одет в красивые одежды и идёт массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей всё трещит — семейная жизнь, нравственность», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Как он заметил, на Западе пропагандируют свои ценности, среди которых главная — свобода.

«Многие говорят, они (жители Запада) живут неплохо. Но надо думать о самом главном — готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки», — сказал патриарх.

Он высказался во время мемориального вечера в филармонии, на котором исполняли ораторию «Страдалец до Голгофы». Мероприятие посвятили митрополиту Вениамину Казанскому, который погиб сто лет назад от рук советской власти. Вместе с ним поминают и Сергия (Шеина), Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Всех четверых расстреляли после «Петроградского процесса» в 1922 году. Позже РПЦ причислила их к лику святых.

Ранее «Секрет» писал, что патриарх Кирилл выступает не только против рекламы греха в кино и книгах, но и против цифровизации. Он сравнил цифровой доступ к услугам с печатью антихриста, которая превращает людей в рабов.

Анна Бояршина

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