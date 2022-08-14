Патриарх Кирилл посетовал на популяризацию греха через кино

По словам патриарха Кирилла, из-за популяризации греха человек слабеет и становится уязвимым к негативному воздействию.
«Когда грех одет в красивые одежды и идёт массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей всё трещит — семейная жизнь, нравственность», — подчеркнул патриарх Кирилл.
«Многие говорят, они (жители Запада) живут неплохо. Но надо думать о самом главном — готовность жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки», — сказал патриарх.
Он высказался во время мемориального вечера в филармонии, на котором исполняли ораторию «Страдалец до Голгофы». Мероприятие посвятили митрополиту Вениамину Казанскому, который погиб сто лет назад от рук советской власти. Вместе с ним поминают и Сергия (Шеина), Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Всех четверых расстреляли после «Петроградского процесса» в 1922 году. Позже РПЦ причислила их к лику святых.
Ранее «Секрет» писал, что патриарх Кирилл выступает не только против рекламы греха в кино и книгах, но и против цифровизации. Он сравнил цифровой доступ к услугам с печатью антихриста, которая превращает людей в рабов.