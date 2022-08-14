В Осло усыпили моржиху Фрейю из-за угрозы безопасности людей

«Решение об усыплении было принято после общей оценки, в результате которой мы пришли к выводу, что жизни и здоровью людей может угрожать опасность», — пояснил глава управления.
Специалисты ведомства пришли к выводу, что риск возникновения опасных ситуаций для людей и животных был очень высоким. Несмотря на неоднократные призывы, жители не следовали рекомендациям держаться подальше от животного, поселившегося в Осло-фьорде, и несколько раз возникали опасные ситуации. Бакке-Йенсен пояснил, что переместить моржиху «было бы очень сложно и сопряжено с высоким риском, поэтому этот вариант был исключен».
«Мы понимаем, что это решение может вызвать реакцию общественности, но я уверен, что это было правильное решение. Мы заботимся о благополучии животных, но жизнь и здоровье людей должны стоять на первом месте», — подчеркнул он.
Отмечается, что моржиху усыпили гуманным способом, ее тело было передано специалистам для дальнейшей обработки и ветеринарного осмотра.
Ранее четырехметровый кит-белуха, которого спасателям удалось извлечь из реки Сены, скончался во время транспортировки в Нормандию. Ветеринары приняли решение провести морскому животному эвтаназию после того, как у него начались трудности с дыханием.