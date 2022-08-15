Захар Прилепин готовится пойти на президентские выборы от «Справедливой России»

«Прилепин хочет показать АП, что мог бы принять участие в выборах, — говорит источник в “Справедливой России”. — Для этого он выстраивает отдельную [от партии] штабную структуру и ведет активную деятельность в регионах». 15 августа у Прилепина откроется штаб в Краснодарском крае, и тогда их будет семь на территории России. Кроме того, у него открыты штабы в ЛНР, в Херсонской и Харьковской областях.
Желание пойти на выборы от партии выглядит логичным, говорит другой источник: «[Председатель “Справедливой России” Сергей] Миронов не выдвигался на выборы и в 2018 г., потому что он не может бороться против первого лица. А Захар [Прилепин] может, ему это интересно». При этом, как говорит этот собеседник «Ведомостей», такая инициатива Прилепина пока что воспринимается «не лучшим образом» в АП.
Слышал о возможном выдвижении Прилепина и источник, близкий к АП. По его словам, согласование такого проекта «в процессе». Пока обсуждается идеологическая ниша Прилепина в президентской кампании, уточняет собеседник в «Справедливой России».
На вопрос «Ведомостей» о возможности выдвижения на следующих президентских выборах Прилепин ответил: «На 14 августа 2022 г. меня интересует а) возвращение в Киев, б) деоккупация российской культуры, в) завершение биографии Шолохова. По поводу сказанного вами нет ни одной даже брезжащей мысли».
Писатель, бывший нацбол Прилепин создал движение «За правду» в 2019 г., а в 2020 г. на его базе была создана одноименная партия. В феврале 2021 г. он стал одним из сопредседателей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», после того как три партии объединились накануне думских выборов. Прилепин говорил, что он согласился пройти обучение в Высшей школе госуправления РАНХиГС, которую курирует внутриполитический блок АП.
Политконсультант Валентин Бианки считает, что Прилепин стремится к большей субъектности, но «по нынешним временам преждевременно» говорить о выборах, до которых почти два года. Создание штабов и иной инфраструктуры заранее показывает, что кандидат «как будто по-настоящему» хочет участвовать в кампании, говорит эксперт, но сомневается, что кому-либо дадут всерьез собирать голоса на патриотической повестке.
Прилепин достаточно нарциссичен, чтобы стремиться быть в центре внимания, говорит политолог Михаил Виноградов. «Он относительно приемлем как кандидат — не будучи полноценно системной фигурой, способной конвертировать публичность в политический или административный результат, он не выглядит опасным для управленческой системы», — считает эксперт. А «Справедливой России» он комфортен, поскольку будет заметным кандидатом, но вряд ли сможет перехватить рычаги управления партией, полагает Виноградов.