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12:20 (мск), источник: Коммерсантъ

«Роскосмос» представил макет российской орбитальной станции

Макет российской орбитальной станции второго этапа, разработанный подведомственной «Роскосмосу» корпорацией «Энергия», презентовали на форуме «Армия-2022» в парке «Патриот». На макете к станции были пристыкованы корабли «Орел», «Союз» и «Прогресс».

Источник: Роскосмос

Как уточняет корреспондент ТАСС, схема станции второго этапа предполагает нахождение на орбите также целевого и производственного модулей и платформы обслуживания (а не только базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, как на первоэтапных станциях). Условия, сроки и стоимость реализации проекта пока что не приводятся.

В июне «Энергия» уже представляла проект орбитальной станции — тогда ей присвоили наименование «Российская орбитальная служебная станция» (РОСС). Одной из особенностей станции называлось условие ее создания на высокоширотной орбите с наклонением 96−98° (наклонение орбиты МКС — 51,6°). Предусматривалось, что экипаж станции будет состоять из двух человек.

26 июля глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов анонсировал выход России из проекта МКС после 2024 года. Позже в «Роскосмосе» пояснили, что Россия может выйти из МКС и в 2025 году, и в 2028-м, и в 2030-м.

Андрей Сапожников

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