Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей

Маск рассказал, что чипирование позволит человечеству эффективно интегрироваться с искусственным интеллектом и будет стимулировать активность мозга. По его словам, это также сможет помочь людям с ограниченными возможностями.
Перевод статьи опубликовал корреспондент китайского государственного агентства «Синьхуа» Ян Лю в своем блоге на Substack.
Он добавил, что эта технология также может улучшить более широкий спектр проблем с травмами головного мозга — как врожденными, так и нет.
В июне прошлого года стало известно, что в России разрабатывается федеральная программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая даст возможность управлять внешними устройствами с помощью электросигналов мозга. Проект предполагает развитие технологий вживления в мозг человека микрокомпьютеров для прямой передачи информации с внешних устройств и создание аватаров людей для дистанционного управления транспортом и компьютеров.