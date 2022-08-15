13:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Под Петербургом приготовили самый большой бутерброд в России
Его длина составила 47 метров 95 сантиметров.
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На чемпионате России по пахоте в Ленинградской области был изготовлен бутерброд-рекордсмен. Его сделали из багетов длиной по 1,2 метра, томатов, зелени, бараньего и говяжьего фарша и рыбы. Овощи и мясо предоставили местные фермеры, а хлеб испекли производители из Ленобласти.
«Длину бутерброда заявили сразу: 47 — это в честь нашего региона и его команды, а 95 — это столько лет исполнилось области в этом году», — пояснил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
Недавно мы писали о том, что блогеры из Америки приготовили самый большой наггетс в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса.
Олеся Маевская