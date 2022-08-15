15:08 (мск), источник: N + 1
Инженер собрал четвероногий экзоскелет для змеи
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Американский блогер и инженер-любитель Аллен Пэн (Allen Pan) разработал экзоскелет для змей. Он состоит из четырех роботизированных ног и трубы, в которой лежит змея.
Экзоскелеты — это устройства, позволяющие расширить и усилить движения организма или восполнить утраченные им функции. Как правило, это костюмы на все тело, позволяющие легко поднимать тяжелые грузы. Также существует смежный класс устройств, которые не просто усиливают возможности существующих конечностей, но и добавляют новые. Например, проводились исследования, в которых ученые тестировали на людях дополнительные руки и пальцы. Но эти разработки ведутся для людей, тогда как для животных такие устройства пока почти не разрабатывают.
Аллен Пэн создал для змей экзоскелет, возвращающий им ноги, утерянные в результате эволюции и перехода к норному образу жизни. Он имеет простую конструкцию: труба для змеи и две пары ног в начале и конце. Корпус каждой ноги напечатан на 3D-принтере, а двигается она благодаря двум сервомоторам. Поскольку змеи произошли от ящериц, Пэн выбрал для экзоскелета походку этих животных.
Собрав экзоскелет, инженер протестировал его на настоящей змее. Изначально животное не хотело залезать в трубу, но в результате все же залезло, и Пэн активировал ноги устройства. Примечательно, что если до этого змея активно двигалась, то после начала движения она не пыталась вылезти, а лишь наблюдала за происходящим. Поскольку пока ноги запрограммированы двигаться лишь вперед, блогер добавил к экзоскелету поводок, чтобы человек мог прогуливаться со своей змеей и поворачивать ее.
Пока экзоскелет не управляется животным, а просто ходит вперед. Но есть и проекты, в которых животные сами управляют транспортными средствами. Например, в начале года израильтяне создали аквариум, управляемой рыбой, а в 2019 году мы рассказывали о том, как американцы научили мышей управлять машинками.
Григорий Копиев