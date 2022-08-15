15:20 (мск), источник: РБК
Первый регион снова введет маски в общественных местах
Обязательное ношение масок в Бурятии отменили 1 июня, но с 16 августа власти планируют вернуть его на фоне роста числа заболевших COVID-19.
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Бурятия первой из регионов возвращает обязательный масочный режим в общественных местах после его отмены. Соответствующее решение было принято на заседании регионального оперативного штаба, передают «Вести Бурятия».
Замглавы республиканского Роспотребнадзора Елена Кузьмина подтвердила эту информацию, сообщают «РИА Новости». Ношение масок будет обязательным в общественных местах и в транспорте.
В пресс-службе главы республики агентству сообщили, что во вторник будет опубликован соответствующий указ, после чего режим начнет действовать.
Послабления карантина начались в Бурятии в конце марта. Маски отменили в большинстве мест, однако они оставались обязательными при посещении автовокзалов, аэропортов, медицинских организаций, детских образовательных, культурно-зрелищных, спортивных и других учреждений. Эти ограничения действовали до 31 мая, а с 1 июня масочный режим в республике перестал действовать окончательно.
С конца июля в регионе начался рост заболеваемости коронавирусом. Если в июне здесь за сутки выявляли менее 20 заболевших, то с 29 июля показатель сначала превысил 50, затем 80, а следом перешагнул отметку 100 больных в день. 15 августа в Бурятии зарегистрировали 201 заразившегося.
Заболеваемость COVID-19 растет и в целом в стране. По сравнению с июльскими показателями (выявленных заболевших в сутки) августовские выросли примерно в 8−10 раз (с 2,5−3 тыс. до 23−25 тыс.).
На этом фоне многие регионы начали частично возвращать ограничения и принимать профилактические меры. Например, в Тульской области 1 августа ввели обязательный масочный режим в учреждениях здравоохранения, а также запретили навещать больных в стационарах. Как сообщил ТАСС в конце июля со ссылкой на данные региональных администраций, в медицинских учреждениях каждого четвертого региона действует обязательное ношение масок. В начале августа Роспотребнадзор рекомендовал гражданам из уязвимых категорий носить маски в людных местах и общественном транспорте.
Калмыкия вернула обязательную вакцинацию для уязвимых категорий граждан, в том числе людей старше 60 лет и медработников. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличили коечный фонд, предназначенный для лечения больных COVID-19.