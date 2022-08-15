15:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые открыли новый вид динозавров-драконов размером с кошку
Рептилия жила на Земле около 100 миллионов лет назад.
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Ученые университета Маимондиес, Буэнос-Айрес, Аргентина, опубликовали статью в журнале Nature с результатами исследования своей последней находки. Им удалось обнаружить останки ранее неизвестного вида динозавров.
Особь была размером с кошку и передвигалась на вытянутых задних лапах. Исследователи дали рептилии название Jakapil kaniukura (в переводе с мертвого языка народа пуэльче — «щитоносец»).
Установлено, что этот вид динозавров был травоядным, но питался исключительно жесткой растительностью пустынь. «Щитоносец» относится к группе тиреофоров, которые, в отличие от своих сородичей, полагались на ловкость и скорость, а не на внушительные размеры.
Этот динозавр — первый представитель группы из Латинской Америки мелового периода. Окаменелости этого вида находили в процессе раскопок вот уже десять лет, но только сейчас у ученых появилось достаточно информации для того, чтобы выделить динозавра в самостоятельный вид.
Недавно мы писали про еще одну палеонтологическую находку из Аргентины — «дракона смерти». Это огромная летающая рептилия с размахом крыльев более 9 метров, а в высоту она была как взрослый жираф.
Олеся Маевская