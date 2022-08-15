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16:40 (мск), источник: Ведомости

В приграничных районах Белгородской области переведут школы на дистанционку

В девяти районах Белгородской области школы, находящиеся в пятикилометровой приграничной зоне, начнут новый учебный год в дистанционном формате, сообщила пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

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Ограничения коснутся школ в Краснояружском, Белгородском и Борисовском, Ровеньском, Вейделевском и Волоконовском районах, а также в Грайворонском, Шебекинском и Валуйском округах.

«Мы несем за наших детей ответственность. Поэтому я прошу всех сотрудников органов власти, в чьи обязанности входит контроль безопасности детей, максимально сосредоточиться на профилактике возможных рисков», — цитирует пресс-служба губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Праздничные линейки проводиться также не будут. При необходимости детей могут начать возить в более отдаленные от границы школы, добавили в областной администрации.

В начале августа Гладков сообщал, что власти закроют школы на границе в пяти муниципальных образованиях, а дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам.

В результате этого некоторые населенные пункты были расселены. С 11 апреля на всей территории региона действует «желтый» уровень террористической опасности, его много раз продлевали, сейчас он действует до 22 августа.

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