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13:09 (мск), источник: © РИА Новости

Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Почти половина выявленных случаев коронавируса в России приходится на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье, темпы прироста заболеваемости в регионах страны разные, в отдельных случаях наблюдается снижение заболеваемости, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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Источник: © РИА Новости

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости», — говорится в сообщении.

При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

Роспотребнадзор

По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.

«В субъектах Российской Федерации, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы)», — говорится в сообщении.

Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.

Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.

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