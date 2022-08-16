Около половины случаев COVID-19 приходится на Московский регион и Петербург

«Эпидемическая ситуация по COVID-19 в России характеризуется продолжающимся ростом числа выявленных случаев. В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости», — говорится в сообщении.
По итогам последней недели в России зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем на предыдущей неделе. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах, уточнили в ведомстве.
Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова дала поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов, пояснили в пресс-службе.
Территориальным органам и организациям Роспотребнадзора поручено также активизировать разъяснительную работу с населением, при этом особое внимание следует уделить работе с лицами из групп риска — старше 65 лет и больными хроническими заболеваниями, уточнили в ведомстве.