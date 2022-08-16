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15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушки Чернобыльского заповедника сняли нескольких животных

На одном из снимков можно увидеть лошадей Пржевальского.

С момента трагедии на Чернобыльской АЭС прошло 36 лет, но флора и фауна постепенно приходят в норму. Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник опубликовал фотографии, сделанные фотоловушками проекта «Полесье — дикая природа без границ», которые установлены на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

В кадр попали волк, лосенок с родителем и три лошади Пржевальского.

Чернобыльский заповедник занимает почти 227 тысяч гектаров, что составляет ⅔ территории Чернобыльской зоны отчуждения. Одна из важнейших задач заповедника — донесение правдивой информации о том, что происходит в зоне отчуждения.

Недавно мы писали о том, что барсучата из Прибайкальского национального парка тоже попали в фотоловушку.

Олеся Маевская

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