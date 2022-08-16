15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые смогли «стереть» воспоминания о наркозависимости
В теории этот метод может помочь избавиться и от никотиновой зависимости.
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Исследователи нескольких кафедр университета Бар-Илан в Израиле нашли способ воздействовать на мозг так, чтобы «стереть» воспоминания о наркозависимости. Результаты опубликованы в научном журнале MDPI.
Ученые использовали крыс, которым некоторое время прививали кокаиновую зависимость. Они использовали интраназальную клеточную терапию: стволовые клетки PLX-PAD, которые могут достигать мозга и воздействовать на него, «стирали» в памяти подопытных ощущения от приема запрещенных средств.
Более того, в мозге формируются новые клетки памяти, которые не несут в себе информацию о зависимости. Выполнив свою задачу, стволовые клетки мигрируют в другое поврежденное место или погибают и покидают организм.
Недавно мы писали о том, что другие израильские ученые с помощью стволовых клеток создали эмбрион мыши без использования оплодотворенных яйцеклеток.
Олеся Маевская