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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые смогли «стереть» воспоминания о наркозависимости

В теории этот метод может помочь избавиться и от никотиновой зависимости.

Источник: Hilla Pe’er-Nissan et al.

Исследователи нескольких кафедр университета Бар-Илан в Израиле нашли способ воздействовать на мозг так, чтобы «стереть» воспоминания о наркозависимости. Результаты опубликованы в научном журнале MDPI.

Ученые использовали крыс, которым некоторое время прививали кокаиновую зависимость. Они использовали интраназальную клеточную терапию: стволовые клетки PLX-PAD, которые могут достигать мозга и воздействовать на него, «стирали» в памяти подопытных ощущения от приема запрещенных средств.

Более того, в мозге формируются новые клетки памяти, которые не несут в себе информацию о зависимости. Выполнив свою задачу, стволовые клетки мигрируют в другое поврежденное место или погибают и покидают организм.

Недавно мы писали о том, что другие израильские ученые с помощью стволовых клеток создали эмбрион мыши без использования оплодотворенных яйцеклеток.

Олеся Маевская

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