18 самых красивых станций метро со всего светаЗабудьте о грязных, тусклых и скучных платформах - вас ждут произведения искусства
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
Спецоперация на Украине
16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Котята переднеазиатского леопарда попали на видео

Мама малышей прятала их больше месяца.

Издание «Живая Кубань» передает, что сотрудникам сочинского Центра восстановления леопарда удалось снять котят самки леопарда по кличке Черри. Они родились еще 10 июля, но только сейчас начали покидать свой «дом».

«Черри — дикая самка, ведет скрытный образ жизни и своим примером учит малышей избегать открытых пространств. Нам наконец-то удалось заполучить редкие кадры ее общения с малышами возле родильного логова», — написали в пресс-службе Центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно мы писали о том, что фотоловушка Нижне-Свирского заповедника «поймала» косолапое семейство — медведицу и четырех ее детенышей, один из которых даже поправил неровный кадр камеры.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
флора и фаунаХорошие новости