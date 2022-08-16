16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Котята переднеазиатского леопарда попали на видео
Мама малышей прятала их больше месяца.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Издание «Живая Кубань» передает, что сотрудникам сочинского Центра восстановления леопарда удалось снять котят самки леопарда по кличке Черри. Они родились еще 10 июля, но только сейчас начали покидать свой «дом».
«Черри — дикая самка, ведет скрытный образ жизни и своим примером учит малышей избегать открытых пространств. Нам наконец-то удалось заполучить редкие кадры ее общения с малышами возле родильного логова», — написали в пресс-службе Центра.
Недавно мы писали о том, что фотоловушка Нижне-Свирского заповедника «поймала» косолапое семейство — медведицу и четырех ее детенышей, один из которых даже поправил неровный кадр камеры.
Олеся Маевская