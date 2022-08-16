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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уральские ученые разработают рецепт хлеба-антистресса

В первую очередь хлебобулочные изделия скорректируют последствия синдрома посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР).

Источник: РИА "Новости"

Портал Naked Science сообщает, что в рамках стратегического проекта «Здоровье человека в эпоху цифровых трансформаций» по программе «Приоритет 2030» ученые ЮУрГУ и УрФУ получили патент на разработку ряда функциональных продуктов питания хлебопекарной промышленности. БАДы, разработанные специалистами, помогут людям в преодолении психологических травм.

Основной пищевой добавкой, которая будет использована в приготовлении хлебобулочных изделий, станет ресвератрол — это биологически активное вещество растительного происхождения, содержащееся в кожице винограда, гранатах, чернике, клюкве и так далее. Она поможет потребителям бороться с повышенной тревожностью, агрессивностью и ночными кошмарами.

Ученые проверили эффективность ресвератрола на крысах, на данный момент эксперименты продолжаются. При успешном прохождении клинических испытаний полученные результаты могут применить для нутрицевтической поддержки, медикаментозной и немедикаментозной коррекции посттравматических стрессовых расстройств.

Олеся Маевская

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