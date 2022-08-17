Истек срок допустимого пребывания иностранцев, не уехавших из-за пандемии

Въезд и выезд в страны из правительственного перечня в разгар пандемии ограничили из-за риска усугубления ситуации с COVID-19. В мае правительство сняло эти меры в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Луганской Народной Республики, Монголии, Украины и Южной Осетии.
Тем не менее, позднее ведомство дополнило, что граждане Украины, ДНР и ЛНР вправе остаться в России и после этой даты даже без разрешительных документов, высылка им не будет грозить. Более того, к ним не станут применять меры, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушение режима пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории государства, а также ограничением на въезд в Россию.
Согласно сведениям о миграционной ситуации в стране от МВД, за первые шесть месяцев 2022 года сотрудники оформили свыше 92 тысяч первичных разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — более чем в полтора раза.
Более того, за первые полгода оформлено более 40 тысяч разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства, а за шесть месяцев прошлого года — свыше 35 тысяч.