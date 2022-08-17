Из-за проливных дождей Стамбул стал новой Венецией Сильнейшие ливни размыли дороги, затоплены первые этажи зданий
Фоторепортажи
11Сухой остаток: как кенийцы выживают без воды
13Сухой закон: как Европа выживает без воды
Спецоперация на Украине
10:26 (мск), источник: © РИА Новости

Россиянам объяснили, что им положено в трудной ситуации от государства

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россияне, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, при определенных условиях могут получить адресную социальную помощь. Об этом рассказала «Прайму» глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России, адвокат Оксана Старожильцева.

Источник: © РИА Новости

Эксперт напомнила, что «трудной жизненной ситуацией» понимают обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Помощь, предоставляемая государством, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Право на этот вид соцподдержки имеют некоторые категории.

«Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России», — уточнила она.

Кроме того, существует социальный контракт для незащищенных категорий населения, указала эксперт. В случае предоставления того варианта помощи, заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. В случае нарушения договоренности, деньги придется вернуть, заметила Старожильцева.

 Путин сделал пугающее предупреждение Западу
В США предупредили Киев о катастрофическом ударе России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта