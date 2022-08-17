Россиянам объяснили, что им положено в трудной ситуации от государства

Эксперт напомнила, что «трудной жизненной ситуацией» понимают обстоятельство или обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он не может преодолеть самостоятельно. Помощь, предоставляемая государством, по ее словам, подразделяется на денежные выплаты и натуральную помощь, такую как топливо, одежда, продукты питания. Право на этот вид соцподдержки имеют некоторые категории.
«Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте России», — уточнила она.
Кроме того, существует социальный контракт для незащищенных категорий населения, указала эксперт. В случае предоставления того варианта помощи, заключается соглашение, по которому орган соцзащиты обязан предоставить государственную помощь, а гражданин — реализовать оговоренные мероприятия по адаптации. В случае нарушения договоренности, деньги придется вернуть, заметила Старожильцева.