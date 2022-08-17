Москалькова рассказала о миграционных послаблениях для прибывших из Донбасса и Украины

«Ко мне, как к уполномоченному по правам человека в России сегодня поступают обращения по вопросу необходимости регистрации прибывших в Россию граждан из ДНР, ЛНР и Украины. Кроме этого, люди напуганы штрафами в случае неуведомления о съеме жилого помещения, а также административным наказанием за отсутствие на съемной жилплощади, согласно регистрации», — рассказала Москалькова на своей странице в социальной сети.
Она сообщила, что направила обращение Министру внутренних дел России, с просьбой рассмотреть предложение о введении упрощенного порядка постановки на миграционный учет, разрешении прибывшим гражданам самостоятельно подавать уведомление о месте пребывания, а также минимизации случаев привлечения их к административной ответственности за нарушение данных правил.
«Согласно законодательству РФ, обязанность уведомить миграционные органы о представлении своего жилья, возложена на хозяина, что является гарантией защиты интересов собственников жилья и одним из элементов противодействия фиктивной постановке на учет», — отметила омбудсмен.
Уполномоченный сообщила, что согласно полученному ответу разрабатывается законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации”, который даст возможность иностранным гражданам самостоятельно подавать уведомления о месте пребывания через “ЕПГУ”, при условии, что в качестве принимающей стороны выступает собственник, зарегистрированный на портале.
Кроме того, по словам Москальковой, в правительство РФ внесен проект указа президента РФ, которым предусматривается значительное послабление мер административной ответственности в отношении граждан ДНР, ЛНР и Украины, в части непринятия решения об административном выдворении, депортации, о неразрешении въезда или нежелательном пребывании.
«Территориальные органы МВД России ориентированы на минимизацию применения мер административного воздействия в отношении лиц, предоставляющих эвакуированным жилые помещения», — заверила Москалькова.
Она также подчеркнула, что граждане ЛНР, ДНР и Украины, которые должны были выехать из России до 17 августа, могут оставаться на территории России без выезда, к ним не будут применяться меры административной ответственности за нарушение режима пребывания, их не будут высылать или выносить решения об ограничении въезда.