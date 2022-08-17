13:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В британском зоопарке родился детеныш редкой красной панды
Сотрудники называют его появление «символом надежды».
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В британском парке дикой природы в Хартфордшире родился детеныш красной панды — вида, занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы. The Guardian отмечает, что малыш по кличке Рыжик появился на свет 16 июля.
За месяц до рождения малыша умер его отец — Нам Панг. Отмечается, что матери малыша — Тилли — потребовалось четыре года, чтобы забеременеть.
В дикой природе осталось менее 2,5 тысяч особей красной панды.
Недавно мы писали о том, что в зоопарке Торонто родилась красная панда. Имя малышу еще не придумали, но уже известно, что это самец.
Олеся Маевская