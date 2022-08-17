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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Группа ученых из США выяснила, кто живет на Эвересте

Среди собранных образцов ДНК были неожиданные находки.

Источник: AP 2022

Специалисты Общества охраны природы, Национального географического общества и Аппалачского государственного университета (США) изучили биоразнообразие Эвереста, взяв пробы воды в прудах и ручьях. Результаты опубликованы в журнале iScience.

В 20 литрах воды, собранной на высоте 4,5−5,5 километров, биологи идентифицировали организмы из 187 таксономических отрядов — это 16% от общего числа известных отрядов на земном древе жизни. Среди них — следы коловраток и тихоходок, способных выжить в экстремальных условиях. Также удалось распознать тибетского улара — горную индейку из гималайского национального парка Сагарматха.

В пробах воды ученые обнаружили экологическую ДНК, которой не должно быть на такой высоте.

Образцы принадлежали домашней собаке и курице, что наглядно показывает, как сильно деятельность человека влияет на окружающую среду.

Недавно мы писали о двух исследованиях, касающихся ДНК. В первом ученые американского научного журнала PNAS выяснили, что резкое потепление климата и вызванный им стресс состаривает ящериц еще в яйце. Во втором было сказано о медленной эволюции пингвинов, благодаря которой птицам не страшно изменение климата.

Олеся Маевская

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