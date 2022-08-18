05:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Умерла японский модельер Ханаэ Мори
Японский дизайнер одежды, член парижской гильдии модельеров от-кутюр Ханаэ Мори умерла на 97-ом году жизни, сообщило Kyodo со ссылкой на ее представителей.
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Госпожа Мори была наиболее известна благодаря коллекции «Восток встречается с Западом». Она также была автором костюмов для оперы «Мадам Баттерфляй» в «Ла Скала» и для «Золушки» Рудольфа Нуреева в Парижской опере.
О причинах и обстоятельствах смерти госпожи Мори агентство не сообщает. Nikkei отмечает, что ее сын Акира планирует организовать прощание, однако точная дата пока неизвестна.
Ханаэ Мори получила признание после того, как в 1965 году в Нью-Йорке представила коллекцию «Восток встречается с Западом». Через несколько лет она стала единственным дизайнером из Азии, принятым в парижскую гильдию модельеров высокой воды.
Выступила автором свадебного платья Масако Овады, жены нынешнего императора Японии Нарухито, также разрабатывала костюмы для японских олимпийцев и форму для бортпроводников Japan Airlines.