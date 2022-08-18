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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Историк доказал, что легендарное письмо Галилея оказалось подделкой

Вероятнее всего, его истинный автор — известный миланский фальшивомонетчик XX века.

На протяжении десятилетий в библиотеке Мичиганского университета хранился ценнейший артефакт — письмо Галилея с набросками, описанием телескопа и записями о расположении спутников Юпитера. Никто не сомневался в подлинности экспоната, хотя официального упоминания в других источниках о нем не было.

The New Your Times сообщает, что историк из Университета штата Джорджия Ник Уайлдинг подробно изучил документ и уверен в том, что это подделка. Специалист считает, что письмо было создано в XX веке.

Оказалось, что документ был написан на материале, который появился лишь спустя 150 лет после смерти Галилея. Также выяснилось, что в XX веке письмо попало к архиепископу Пизы из рук Тобии Никотры — известного миланского фальшивомонетчика того времени.

А какие еще подделки обманули весь мир? Дневники Адольфа Гитлера, полотна Шагала и Рембрандта, церковные фрески с изображением Распутина и многие другие. О них вы можете почитать тут.

Олеся Маевская

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