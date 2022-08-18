В Запорожье начали выдавать водительские права и госномера российского образца

«С 16 августа в Мелитополе началась выдача водительских удостоверений российского образца и государственных номерных знаков транспортных средств с цифровым кодом “185”, — говорится в сообщении.
Ранее в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили, что документы на получение российских паспортов подали более 30 000 человек. В Херсоне первые водительские права и госномера российского образца начали выдавать 16 августа.
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С того момента регионы приступили к интеграции в правовое и экономическое поле России. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке.
В июне в ВГА Запорожья заявили о планах войти в состав России до конца года. После этого в Мелитополе прошла церемония выдачи первых российских паспортов.