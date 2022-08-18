19:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: холод провоцирует появление диабета у собак
Но это не единственная причина развития заболевания.
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Исследователи из Школы ветеринарной медицины при Пенсильванском университете в Филадельфии, а также двух больниц для животных в Нью-Йорке и Нью-Джерси (США) изучили влияние сезонных и географических особенностей на диагностирование сахарного диабета у собак. Данные были собраны с помощью онлайн-анкетирования хозяев питомцев, представителей клубов пород, сотрудников ветеринарных учреждений, частных клиник, пользователей социальных сетей и членов Американского клуба собаководства 2017−2019 годов.
Диабет — эндокринное заболевание, которому подвержены многие виды животных с однокамерным желудком. У собак это заболевание напоминает диабет первого типа у людей, в частности выражен дефицит инсулина — гормона, необходимого для метаболизма углеводов и жиров.
До сих пор неясно почему, но нехватка солнечного света и холод влияют на синтез витамина D, на чувствительность к инсулину, образ жизни и питание в целом.
Предыдущие исследования доказали, что инсулинорезистентность усиливается при пониженных температурах, а постановка диагноза «диабет первого типа» у людей связывают с проживанием на большой высоте над уровнем моря и в северных регионах, недостатком солнечного света и в целом холодным климатом. Данные, полученные от владельцев 960 питомцев, столкнувшихся с диабетом в раннем и позднем возрасте, показали, что болезнь диагностировали чаще всего зимой, притом возраст животного не имел значения.
Ученые отметили, что это может происходить по двум возможным причинам. Первая — в осенний (с сентября по ноябрь) и зимний (с декабря по февраль) периоды собаки получают меньше солнечного света. Вторая — проявляющиеся в холодное время года энтеровирусы связаны с диабетом первого типа. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Олеся Маевская