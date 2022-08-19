Туроператоры сообщили о снижении цен на путевки в Таиланд

«Русский Экспресс» анонсировал полетную программу на остров Пхукет с ежедневными вылетами. В компании пояснили, что одним из главных преимуществ такого перелета станет более низкая стоимость туров.
«Блочные билеты авиакомпании Etihad (со стыковкой в Абу-Даби — прим. ред.) в зависимости от дат обойдутся до 30 процентов дешевле, чем у других перевозчиков. Это позволит сделать путевки более интересными по стоимости, экономия может составить до 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.
Блоки мест в Таиланд есть и у Fun&Sun на рейсах авиакомпании «Скат», но со стыковкой в Казахстане. «Стоимость билета фиксированная. Цены стартуют от 85 тысяч рублей, они на 15−20 процентов выгоднее, чем на регулярной перевозке», — рассказали в компании. Там добавили, что в планах — расширение блочной перевозки на Пхукет через Алматы до четырех полетов в неделю.
Рассматривает возможность приобретения блоков мест в Таиланд и Tez Tour, но на лайнерах «Аэрофлота».
На фоне снижения цен россияне начали больше интересоваться турами. «В последние дни мы отмечаем взрывной спрос на направлении. Продажи ежедневно растут на 20−30 процентов. За последнюю неделю они и вовсе увеличились на 50 процентов по сравнению с предыдущей», — указали в пресс-службе Fun&Sun.
В «Русском Экспрессе» рассчитывают на стабильно высокий спрос на путевки в Таиланд в течение всего сезона. «Заявок много. Бронируют в основном качественные отели четырех и пяти звезд, самая популярная продолжительность поездок, как и раньше, 10−14 ночей. Сейчас на Пхукете все работает, открыты кафе, рестораны, магазины. Экскурсии проводятся в полном объеме. Никаких ограничений нет», — добавили в компании.