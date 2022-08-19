В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ

«19 августа по состоянию на 10:00 постами наблюдения зафиксировано, что повышенные концентрации (вредных веществ из-за пожаров в Рязанской области — ред.) сохраняются в городских округах: Серпухов, Чехов, Коломна и Егорьевск», — сказано в сообщении.
Отмечается, что при этом ночью в с 18 на 19 августа передвижная экологическая лаборатория также выезжала в городской округ Серпухов, ночью превышений ПДК зафиксировано не было.
«По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе, характерные для продуктов горения, менее 0,2 ПДК м.р. Превышений ПДК нет», — добавили в министерстве.
Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани — смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.