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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

В некоторых округах Подмосковья превышена концентрация вредных веществ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Повышенные концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожаров в Рязанской области сохраняются в ряде округов Подмосковья — Серпухове, Чехове, Коломне и Егорьевске, сообщили РИА Новости в региональном минэкологии.

Источник: © РИА Новости

«19 августа по состоянию на 10:00 постами наблюдения зафиксировано, что повышенные концентрации (вредных веществ из-за пожаров в Рязанской области — ред.) сохраняются в городских округах: Серпухов, Чехов, Коломна и Егорьевск», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при этом ночью в с 18 на 19 августа передвижная экологическая лаборатория также выезжала в городской округ Серпухов, ночью превышений ПДК зафиксировано не было.

«По результатам исследований концентрации в атмосферном воздухе, характерные для продуктов горения, менее 0,2 ПДК м.р. Превышений ПДК нет», — добавили в министерстве.

Как сообщал в четверг врио губернатора Рязанской области Павел Малков, в регионе действуют три очага лесных пожаров общей площадью 181 гектар. В Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. В Рязани — смог и запах гари. В регион стянуты дополнительные силы из Москвы и Подмосковья.

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