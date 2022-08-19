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11:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выбраны лучшие снимки природных красот России

Их авторы поделили призовой фонд в размере 2,5 миллиона рублей.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Русское географическое общество выбрало победителей восьмого по счету конкурса «Самая красивая страна». Церемония награждения состоялась в московском парке «Зарядье».

Фотоконкурс впервые прошел в 2015 году, а за семь лет число присланных фотографий возросло до 570 тысяч. Единственное условие для участников — фотографии должны быть сделаны на территории России.

Лауреаты 10 основных номинаций получили денежные призы в размере 250 тысяч рублей. Денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей получил каждый из лауреатов специальных категорий «Приз зрительских симпатий», «Заповедная Россия» и «За кадром».

Недавно мы писали о том, что американский журнал Ocean Conservancy объявил победителей фотоконкурса 2022 года, участники которого «запечатлели бесконечную красоту океана и множество опасностей, таящихся в нем».

Олеся Маевская

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