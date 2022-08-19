13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель США нашел редкую пурпурную жемчужину в своем ужине
Она попалась ему в ресторанном моллюске.
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Житель Пенсильвании Скотт Оверленд заказал на ужин с семьей в пляжном ресторане Делавэра двустворчатых моллюсков. Эти животные обитают в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.
В одной из раковин посетитель нашел редкую пурпурную жемчужину, пишет UPI. Сначала Оверленд и его близкие подумали, что это кусочек хлеба или случайно оставленный поваром предмет.
«Мы никогда не слышали о жемчужинах в таких моллюсках. Я всегда думал, что они есть только в устрицах», — сказал Скотт. Оверленд сообщил, что планирует отдать жемчужину на оценку.
Олеся Маевская