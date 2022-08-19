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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель США нашел редкую пурпурную жемчужину в своем ужине

Она попалась ему в ресторанном моллюске.

Источник: Scott Overland

Житель Пенсильвании Скотт Оверленд заказал на ужин с семьей в пляжном ресторане Делавэра двустворчатых моллюсков. Эти животные обитают в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

В одной из раковин посетитель нашел редкую пурпурную жемчужину, пишет UPI. Сначала Оверленд и его близкие подумали, что это кусочек хлеба или случайно оставленный поваром предмет.

«Мы никогда не слышали о жемчужинах в таких моллюсках. Я всегда думал, что они есть только в устрицах», — сказал Скотт. Оверленд сообщил, что планирует отдать жемчужину на оценку.

Олеся Маевская

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