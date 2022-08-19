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16:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Испании найден «аналог» Стоунхенджа, состоящий из 500 камней

Эксперты считают, что ему не менее семи тысяч лет.

Источник: Huelva University

В Испании обнаружили мегалитический комплекс, состоящий из 526 стоячих камней, который может стать одним из крупнейших в Европе. Постройка представляет собой самую разнообразную коллекцию сгруппированных стоячих камней и находится в провинции Уэльва, сообщает Phys.org.

Комплекс находится на земле площадью в 600 гектаров, которая была предназначена для выращивания авокадо. Перед выдачей разрешения на засадку местные власти запросили исследование в свете возможного археологического значения этого места, и так и был обнаружен крупный мегалитический памятник.

«Это самая большая и разнообразная коллекция стоячих камней, сгруппированных вместе на Пиренейском полуострове», — сказал Хосе Антонио Линарес, исследователь из Университета Уэльва и один из трех руководителей проекта по исследованию каменной постройки. По его словам, она была воздвигнута во второй половине VI или в V тысячелетии до нашей эры.

Высота камней составляет от 1 до 3 метров. Специалисты уверены, что большая часть из них — это дольмены, тип мегалитической гробницы, обычно состоящей из двух или более стоячих камней.

Олеся Маевская

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