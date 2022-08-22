10:17 (мск), источник: ТАСС Наука
Под Астраханью археологи нашли часть средневековой крепости
Фортификацию обнаружили в ходе раскопок утерянной Волжской Хазарии.
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Археологи в ходе раскопок утерянной Волжской Хазарии под Астраханью обнаружили фортификацию, которая, предположительно, является частью средневековой крепости. О деталях экспедиции сообщил ТАСС в воскресенье старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев.
Ранее сообщалось, что археологи летом 2022 года продолжат раскопки поселения эпохи Хазарского каганата под Астраханью, датируемого
«В этом году, работая с поселенческим слоем, первым раскопом мы попали на фортификацию, то есть на крепостную стену длиной около 18 м и шириной свыше 4 м. Под этой стеной было зафиксировано несколько строительных периодов. Изначально укрепительные сооружения были представлены рвами и валами, впоследствии была воздвигнута стена из необожженного кирпича. Она сильно повреждена, сейчас мы будем выяснять, куда она тянется, — должны быть поворотные башни и другие составляющие, характерные для средневековой крепости. Теперь в регионе, помимо Астраханского кремля, есть вторая крепость, расположенная под Бараньим Бугром, и мы ее обязательно раскопаем до конца. Это большая удача, что нам удалось приблизиться к разгадке тайны утерянного Итиля, хотя по- прежнему со стопроцентной точностью мы не можем утверждать, что это тот самый потерянный город, но наличие фортификации и городского слоя закрепляет статус города за этим объектом», — сообщил Соловьев.
По словам эксперта, трехлетние поиски Хазарской столицы стали прологом к огромному исследовательскому проекту, который будет реализовываться в ближайшие годы.
Все выявленные археологические объекты в настоящее время объединены в «Семибугоринский археологический комплекс», центральная часть которого фиксируется на Бараньем Бугре, площадь объекта составляет около 18 кв. км с тенденцией к расширению. Памятник поставлен на государственную охрану, подана заявка на включение его в реестр памятников федерального значения.
По словам Соловьева, помимо крепостной стены, в ходе раскопок удалось найти тысячи находок — костяные останки животных, керамические фрагменты, а также уникальные артефакты, подтверждающие прохождение Великого шелкового пути по данному маршруту.
«В ходе раскопок нам удалось обнаружить монету Тюргешского каганата (VIII век), которая происходит с территории средней Азии из Семиречья, что служит подтверждением работы Великого шелкового пути на этом маршруте. Это уникальный артефакт, таких ранее никогда не обнаруживалось в Астраханской области и в близлежащих регионах. Монета, предположительно, Согдийского царства, судя по всему, ее привезли сюда в ходе товарооборота, возможно, носили в качестве украшения. Кроме того, были обнаружены фрагменты керамики, свойственной роменско-борщевской культуре, которую связывают с северянами и вятичами (восточно-славянские племенные союзы). Все это нам предстоит выяснить, изучением находок сейчас занимаются специалисты», — сообщил Соловьев. В раскопках в этом году впервые приняли участие студенты из Белгородского государственного университета, сейчас на объекте работают специалисты из Белоруссии и Донецкого республиканского музея, также приезжала делегация из Татарстана. Археологический сезон продлится до 1 сентября.
Хазарский каганат — средневековое государство, первое упоминание о котором относится к VII веку. Хазары жили на Нижней и Средней Волге, в Приазовье и на Северном Кавказе, занимались кочевым скотоводством и торговлей. Столица Хазарии была крупным международным торговым центром, через который проходил Великий шелковый путь.