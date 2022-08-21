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19:59 (мск), источник: Life.ru

Заслуженная артистка России Марина Адашевская умерла в возрасте 95 лет

Актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, заслуженная артистка России Марина Адашевская скончалась на 96-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«21 августа ушла из жизни заслуженная артистка России, одна из старейших актрис БДТ Марина Адашевская. Настоящий ленинградский интеллигент, образованная и начитанная, добрая, хозяйственная и смелая Марина Константиновна всегда была предана театру, её искренне любил весь коллектив», — говорится в заявлении.

Адашевская вошла в труппу театра Санкт-Петербурга в 1950 году. А в 2003 году была удостоена звания заслуженной артистки России. На сцене она виртуозно сыграла несколько десятков ролей, среди них Степанида в «Мещанах», Смеральдина в «Слуге двух господ», Маргарита в «Отце», Катя в «Идиоте».

Также Лайф писал, что скончался в возрасте 100 лет советский и российский актёр театра и кино, народный артист России Николай Лебедев. Об этом сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета.

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