18:03 (мск), источник: N + 1
Палеогенетики впервые прочитали ДНК из древнеегипетских каноп
В двух случаях они установили митохондриальные гаплогруппы людей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Палеогенетики впервые отсеквенировали ДНК из образцов биологического материала, извлеченных из древнеегипетских каноп. Хотя качество прочтения в большинстве случаев оказалось крайне низким, в двух случаях ученым удалось определить митохондриальные гаплогруппы людей: H и R0a1. Поскольку они встречаются как в древних, так и в современных популяциях, с уверенностью нельзя говорить о том, что это не результат позднего загрязнения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в American Journal of Biological Anthropology.
Развитие практики мумификации в Древнем Египте привело к появлению набора из четырех сосудов — каноп, которые использовались для хранения извлеченных внутренних органов в гробнице. Материалом для их изготовления обычно служил камень (например, травертин — «египетский алебастр»), но известны также изделия из глины, фаянса и дерева. Считается, что канопы стали использоваться в эпоху Древнего царства (около 2600 годов до нашей эры), когда Египтом правили фараоны V династии. Каждый сосуд предназначался для конкретного органа: печени, желудка, кишечника и легких.
Первоначально канопы представляли собой простые продолговатые сосуды с плоскими крышками, но с конца III тысячелетия до нашей эры крышки для них стали делать в виде человеческих голов.
А примерно с XIII века до нашей эры — в виде голов божеств — так называемых сыновей Гора, которые были охранителями органов. Так, Имсети охранял печень, Хапи — легкие, Кебехсенуф — кишечник, а Дуамутеф — желудок. Их в свою очередь защищали богини Исида, Нефтида, Нейт и Селкет.
Энрике Райо (Enrique Rayo) совместно с коллегами из Цюрихского университета изучил 140 древнеегипетских каноп, хранящихся в настоящее время в музеях Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, Хорватии и Швейцарии. Ученые решили впервые провести анализ древней ДНК из остатков биологических материалов, находящихся в этих ритуальных сосудах. Они поставили себе задачу не только прочитать человеческие геномы, но и выяснить, какие микробы присутствуют в этих образцах, чтобы выявить возможные древние патогены.
После первичного обследования ученые отобрали по 50−500 миллиграмм биологического материала из 93 каноп. Фрагменты человеческой ДНК они нашли в 61 образце, однако в 20 случаях выход ДНК оказался слишком плохим — менее тысячи прочтений. Только в 14 случаях количество прочтений превышало миллион. Ученые также провели гистологическое исследование образцов, которое позволило в 13 из них идентифицировать вероятные остатки мягких тканей.
В трех образцах палеогенетикам удалось идентифицировать последовательности митохондриальной ДНК человека. В двух случаях они определили гаплогруппы. Так, оказалось, что образец из Загреба относится к митохондриальной гаплогруппе H, а образец из Берлина — к R0a1. Ученые отметили, что гаплогруппа H встречается среди древнего населения Египта, но чаще — среди современного. Напротив, гаплогруппа RO и ее субклады чаще встречаются среди древнего населения, но сохраняются и сегодня. Биологи заключили, что к этим результатам стоит относиться с осторожностью, поскольку сохраняется высокий риск загрязнения образцов более поздней ДНК.
Секвенирование ДНК микробов не принесло значимых результатов. Большинство присутствовавших в канопах бактерий широко встречаются в разных средах, некоторые из них даже устойчивы к воздействию температуры или химических веществ, например, клостридии (Clostridium) или стептомицеты (Strepromyces). Поиск позволил обнаружить ряд родов бактерий, которые обычно входят в микробиом кишечника человека. Среди них оказались Alistipes, бифидобактерии (Bifidobacterium), Desulfovibrio, Faecalibacterium и клебсиеллы (Klebsiella). Однако качество прочтения этих последовательностей оказалось низким.
Ранее на N + 1 рассказывали о других достижениях палеогенетиков. Например, в минувшем году ученым удалось отсеквенировать древнюю ДНК из пропитанных смолой отложений, а также прочитать геном человека из биологического материала, сохранившегося в кальците.
Михаил Подрезов