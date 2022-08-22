15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
На берегах Луизианы впервые за 75 лет обнаружены морские черепахи
Найденный вид занесен в красную книгу и находится под угрозой вымирания.
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В начале 1900-х годов тысячи самок черепах вида атлантическая ридлея гнездились на Ранчо-Нуэво, Мексика. С середины 1900-х по 1980-е годы их популяция резко сократилась: из-за браконьерства, ухудшения среды обитания пресмыкающихся, изменения климата, загрязнения океана и хищников в живых осталось всего несколько сотен особей.
The Guardian передает, что впервые за 75 лет детеныши атлантической ридлеи были обнаружены на берегах барьерных островов в Мексиканском заливе у побережья Нового Орлеана. Эксперты по дикой природе Бретонского национального заповедника задокументировали более 53 черепах и их детенышей.
«Хорошо известно, что эти острова являются ключевым местом обитания множества видов; тем не менее, появление детенышей краснокнижной черепахи увеличило их ценность», — прокомментировал секретарь Департамента дикой природы и рыболовства Джек Монтусет. Пик сезона гнездования морских черепах приходится на период с июня по июль, при этом большинство вылупившихся детенышей начинают появляться на 50−60 дней позже. По данным прибрежных властей, в ближайшие недели могут быть обнаружены новые гнезда.
Недавно мы писали о том, что шесть котят краснокнижного манула из Новосибирского зоопарка попали на видео.
Олеся Маевская