17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли второй кратер от астероидов, уничтоживших динозавров
Он расположен на юго-западе Гвинейской террасы у берегов Западной Африки.
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Ученые из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге (Шотландия), Аризонского университета в Тусоне и Техасского университета в Остине (США) обнаружили следы древнего ударного кратера Надир, названного по аналогии с подводной горой, которая расположена примерно в 100 километрах от него. Глубина в этом месте Атлантического океана составляет около 900 метров, а кратер покрыт донными отложениями толщиной от 300 до 400 метров.
Ученые провели сейсмостратиграфический анализ Гвинейского плато и установили приблизительный возраст и палеосреду кратера. Моделирование показало, что Надир образовался примерно на границе мелового и палеогенового периодов, то есть около 66 миллионов лет назад, как и 180-километровый ударный кратер Чиксулуб (Чикшулуб) у побережья современной Мексики. Последний спровоцировал глобальные изменения климата и мел-палеогеновое вымирание, уничтожившее динозавров и большую часть морских и сухопутных животных.
Исследователи допускают, что упавший астрономический объект был либо одним из двух астероидов (второй — вероятно, чиксулубский), либо обломком общего «родительского тела». Однако несмотря на все полученные данные, окончательно подтвердить ту или иную гипотезу можно лишь путем бурения и изучения минеральных фаз. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Олеся Маевская