Российские ученые выделили молекулы для новых антибиотиков и противоопухолевых препаратов

«Для получения подобных соединений ученые оптимизируют строение продуктов метаболизма, выделенных из различных гидробионтов Мирового океана. Некоторые из модифицированных веществ проявили способность эффективно подавлять развитие злокачественных опухолей и бактериальных инфекций, в том числе вызываемых штаммами, устойчивыми к современным антибиотикам», — говорится в сообщении.
Как заявил руководитель лаборатории выявления и оптимизации биологически активных соединений-лидеров ДВФУ Максим Жидков, на фармацевтическом рынке наблюдается дефицит в лекарствах против онкологических заболеваний и антибиотиков. Он отметил, что сегодня в мире около 60% существующих лекарств созданы на основе веществ, полученных из наземных организмов, и количество новых выявляемых подобных соединений сокращается.
«На фоне этого Мировой океан является неисчерпаемым источником биологически активных соединений, которые все чаще рассматриваются как основа для создания препаратов нового поколения», — рассказал Жидков.
Полученные вещества прошли первый этап исследований и были допущены к доклиническим испытаниям. Создание новых биоактивных молекул проводится в рамках программы «Приоритет 2030».
Ранее сообщалось, что исследователи из Уральского федерального университета создали препарат против смертельно опасного неконтролируемого воспаления при пневмонии.