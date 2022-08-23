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09:50 (мск), источник: Газета.Ру

Российские ученые выделили молекулы для новых антибиотиков и противоопухолевых препаратов

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с сотрудниками Российской академии наук разработали перспективные молекулы на основе соединений природного происхождения, обладающие высоким противоопухолевым и антибактериальным действием, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Источник: AP 2022

«Для получения подобных соединений ученые оптимизируют строение продуктов метаболизма, выделенных из различных гидробионтов Мирового океана. Некоторые из модифицированных веществ проявили способность эффективно подавлять развитие злокачественных опухолей и бактериальных инфекций, в том числе вызываемых штаммами, устойчивыми к современным антибиотикам», — говорится в сообщении.

Как заявил руководитель лаборатории выявления и оптимизации биологически активных соединений-лидеров ДВФУ Максим Жидков, на фармацевтическом рынке наблюдается дефицит в лекарствах против онкологических заболеваний и антибиотиков. Он отметил, что сегодня в мире около 60% существующих лекарств созданы на основе веществ, полученных из наземных организмов, и количество новых выявляемых подобных соединений сокращается.

«На фоне этого Мировой океан является неисчерпаемым источником биологически активных соединений, которые все чаще рассматриваются как основа для создания препаратов нового поколения», — рассказал Жидков.

Полученные вещества прошли первый этап исследований и были допущены к доклиническим испытаниям. Создание новых биоактивных молекул проводится в рамках программы «Приоритет 2030».

Ранее сообщалось, что исследователи из Уральского федерального университета создали препарат против смертельно опасного неконтролируемого воспаления при пневмонии.

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