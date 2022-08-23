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08:10 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Отношение россиян к специальной военной операции на Украине определилось еще к середине марта — около 10 процентов изменили за это время свое мнение, и поддержка выросла до 74−75 процентов, сейчас уже радикально ситуация не меняется, каждый позицию выбрал, сообщил РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Оно (отношение к СВО) изменилось где-то в течение трех-четырех недель — с конца февраля по середину марта. Я бы сказал, что тогда оно определилось. Начинали мы с соотношения примерно 65 процентов поддержки, 25 процентов неподдержки, несогласия со спецоперацией — это результаты опроса за 25 февраля», — отметил Федоров.

Уже в следующем месяце многие россияне стали высказываться иначе, уточнил гендир ВЦИОМ.

«В середине марта вышли на другие цифры — там 74−75 процентов поддержки и порядка 15−17 процентов несогласия. <…> Порядка 10 процентов опрошенных за это время сменили свою позицию, те, кто был против или затруднялись ответить, перешли на позицию поддержки», — отметил он.

По словам социолога, сегодня цифры радикально не меняются.

«Это говорит о том, что ключевое размежевание произошло, каждый занял свою позицию и этой позиции придерживается. И информационная война, которая продолжается полным ходом, не меняет это соотношение радикальным образом», — сказал Федоров.

Собеседник агентства подчеркнул, что для серьезных изменений явно нужно «какое-то событие», которое было бы сопоставимо по масштабу с событиями весны.

«То есть это начало спецоперации, запуск санкций против России и так далее», — уточнил Федоров.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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