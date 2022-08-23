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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бык, ворвавшийся в здание банка в Израиле, попал на видео

В результате инцидента никто не пострадал.

Утром 22 августа рассвирепевший бык ворвался в еще не открывшееся отделение банка «Леуми» в городе Лод в центральной части Израиля. The Guardian передает, что до этого животное успело разгромить несколько машин на парковке.

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Сотрудники и посетители организации пытались поймать быка, но им этого сделать не удалось. Усмирил быка ветеринар, который выстрелил в него уже на парковке дротиком с транквилизатором. Позже стало известно, что он сбежал от хозяина.

Недавно мы писали о том, что в Новой Зеландии тюлень пробрался в дом через дверцу для кошки. Никто, кроме домашнего питомца, не пострадал.

Олеся Маевская

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