Центр Гамалеи разработал версию «Спутника V» против «дельты» и «омикрона»

«Новый вариант вакцины создан с учетом особенностей штамма “дельта” и широко доминирующего по всему миру в последние месяцы штамма “омикрон”», — отметили в РФПИ.
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург признал, что «имеющаяся вакцина “Спутник” хуже работает против нового “омикрона” по сравнению с предыдущими штаммами».
17 августа глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло на 35%, за последнюю неделю от заболевания скончались порядка 15 000 человек. Он отметил, что доминирующим штаммом остается «омикрон», на его подвариант BA.5 приходится более 90% выявленных случаев заболевания.
23 августа федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 30 967 случаев заболеваний, 4063 человека были госпитализированы, 30 869 выздоровели, 69 — умерли.