17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Приморском крае амурский тигр попал на видео
Хищник не боялся зрителей и не проявлял агрессию.
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В Дальневосточном районе Приморского края амурский тигр разрешил снять себя на видео, сообщает телеграм-канал «Центр “Амурский тигр”». Ранее его видели из нескольких машин.
На видео хищник ведет себя спокойно, но чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор. Во время съемок никто не пострадал.
Недавно мы писали о том, что популяция тигров в дикой природе в полтора раза больше, чем думали ранее. За семь лет появилось почти 2000 новых особей.
Олеся Маевская