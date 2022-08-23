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17:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Приморском крае амурский тигр попал на видео

Хищник не боялся зрителей и не проявлял агрессию.

В Дальневосточном районе Приморского края амурский тигр разрешил снять себя на видео, сообщает телеграм-канал «Центр “Амурский тигр”». Ранее его видели из нескольких машин.

На видео хищник ведет себя спокойно, но чтобы обеспечить безопасность людей и самого хищника на месте работает охотнадзор. Во время съемок никто не пострадал.

Недавно мы писали о том, что популяция тигров в дикой природе в полтора раза больше, чем думали ранее. За семь лет появилось почти 2000 новых особей.

Олеся Маевская

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