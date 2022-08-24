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11:29 (мск), источник: Звук

Вот уж правда SAYONARA БОЛЬ: Элджей отменил тур из-за сырого альбома

Только успели фанаты Элджея порадоваться грядущему большому туру рэпера по России, как в игру вступил главный обломщик последних двух лет — коронавирус. Именно ковид, по словам Алексея (настоящее имя Элджея), стал причиной, по которой он не успел вовремя закончить свой новый альбом и отправиться колесить по нашей необъятной.

Источник: РИА "Новости"

Рэпер, конечно же, призвал поклонников следить за обновлениями и беречь себя, не забыв отметить, что его свежее детище, мягко говоря, впечатлит всех ожидающих.

Грядущий полноформатник представит «новую вселенную», новую историю и новый взгляд на творчество Элджея (во всяком случае, так говорит он сам). Ждать осталось совсем немного, уверяет он, обнадеживая расстроенных фанов.

Те же, пытаясь не унывать, шутят, что Элджей выбрал отличное название для своих гастролей — SAYONARA БОЛЬ. Ибо как корабль назовешь, так он и поплывет, напомнили подписчики рэперу.

Будем надеяться, что Элджей все же справится с временными трудностями и вернется в строй. Тем более что в тур с ним должны были отправиться Stewart и Eel, барабанщик и гитарист Amatory. А, как известно, даже самые жирные хиты рэперов звучат куда интереснее и ярче в сопровождении живой музыки (мы проверяли).

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