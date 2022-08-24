В Москве суточная заболеваемость COVID-19 выросла почти вдвое

Число суточных госпитализаций составило 3872 — на 4,7% меньше предыдущего показателя (4063), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За прошедшие сутки в стране умерли 72 заболевших, что на три человека больше, чем вчера (69). Больше всего умерших было в Москве (27) и Санкт-Петербурге (20). Общее число умерших достигло 383 758. За день выздоровели 32 876 человек, всего — 18 370 612.
В августе Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям граждан», а также посоветовал вернуть масочный режим в регионы, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Эти меры приняли в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Вологодской и Новосибирской областях. Центр им. Гамалеи разработал версию вакцины «Спутник V» против «дельты» и «омикрона».