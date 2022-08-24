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12:22 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве суточная заболеваемость COVID-19 выросла почти вдвое

В Москве за сутки выявили 9414 случаев заражения коронавирусом. Это почти в два раза больше, чем накануне (4997). По всей России за день зарегистрировали 40 231 случай заражения коронавирусом — на 29,9% больше, чем днем ранее (30 967).

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Источник: РИА "Новости"

Число суточных госпитализаций составило 3872 — на 4,7% меньше предыдущего показателя (4063), сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

За прошедшие сутки в стране умерли 72 заболевших, что на три человека больше, чем вчера (69). Больше всего умерших было в Москве (27) и Санкт-Петербурге (20). Общее число умерших достигло 383 758. За день выздоровели 32 876 человек, всего — 18 370 612.

В августе Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям граждан», а также посоветовал вернуть масочный режим в регионы, где заболеваемость превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей. Эти меры приняли в Татарстане, Дагестане, Горном Алтае, Красноярском крае, Вологодской и Новосибирской областях. Центр им. Гамалеи разработал версию вакцины «Спутник V» против «дельты» и «омикрона».

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