10:39 (мск), источник: ТАСС
В России вступили в силу изменения в закон «Об оружии»
Нововведения уточняют отдельные вопросы владения гражданским огнестрельным длинноствольным оружием.
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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Новые изменения в закон «Об оружии» вступили в силу в России с 25 августа, владельцам необходимо будет проходить техническое обслуживание оружия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Нововведения также уточняют отдельные вопросы владения гражданами РФ гражданским огнестрельным длинноствольным оружием. Так, федеральным законом вводится в оборот новая процедура — техническое обслуживание оружия, под которой понимается чистка, смазка оружия, регулировка прицельных приспособлений, ударного и спускового механизмов. Осуществлять техническое обслуживание оружия смогут как владельцы оружия, так и юридические лица, имеющие соответствующую лицензию», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что законодательно закрепляется понятие ремонта гражданского и служебного оружия, который будут вправе осуществлять юридические лица, имеющие на это лицензию. Передачу такого оружия для ремонта законом предусматривается осуществлять на основании выданного Росгвардией или ее территориальным органом направления. «Также закрепляется так называемое прерывание стажа владения охотничьим гладкоствольным оружием для приобретения охотничьего нарезного оружия. Если ранее федеральным законом “Об оружии” был предусмотрен непрерывный стаж владения охотничьим гладкоствольным оружием, необходимый для приобретения права на владение охотничьим нарезным оружием, то принятым федеральным законом устанавливается, что такое оружие можно будет приобретать в течение одного года со дня истечения срока действия разрешения на владение огнестрельным охотничьим нарезным или гладкоствольным оружием либо его аннулирования на основании добровольного отказа гражданина от указанного разрешения при условии отсутствия оснований для отказа в выдаче ему лицензий на приобретение оружия», — сказали в ведомстве.
В Росгвардии подчеркнули, что в целях получения возможности приобретать различное по характеристикам оружие, предназначенное для охоты на определенного зверя, владельцы оружия наделяются правом самостоятельно определять количество приобретаемого охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия в пределах максимально допустимых для приобретения 10 единиц такого оружия.
Одновременно с этим гражданам предоставляется право синхронизировать срок действия разрешений на все имеющееся у них оружие. «Гражданам, награжденным огнестрельным оружием, предоставляется право приобретать патроны к гражданскому огнестрельному оружию подходящего калибра и размера для их использования с наградным оружием в учебных или тренировочных целях. Федеральный закон вступает в силу с 25 августа 2022 года», — отметили в Росгвардии.